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Власти Мексики подтвердили гибель девяти мормонов после вооруженного нападения
00:10
Фото: gazettco.com
В результате нападения боевиков на семью мормонов, которые попали в засаду, погибли девять человек.
Жертвами ЧП стали три женщины и шесть несовершеннолетних. В результате инцидента ранения получили шесть подростков, одна женщина без вести пропала.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что неизвестные преступники могли расправиться с двенадцатью членами общины мормонов. Но власти Мексики уточнили число жертв в результате вооруженного нападения на семью ЛеБарон из сообщества мормонов. Последние официальные данные озвучил глава министерства безопасности и защиты граждан Мексики Альфонсо Дурасо.
По словам мексиканского чиновника, мормоны ехали в трех машинах. Предположительно, автомобили спутали с колонной одной из преступных группировок, оспаривающих регион. В районе, где было совершено нападение, продолжается ожесточенная борьба за влияние филиала Тихоокеанского картеля и группировки из Чиуауа.
Кроме того, правоохранители рассматривают версию о том, что убийство могло быть совершено из-за мести. Ряд членов общины мормонов, являясь активистами, в последнее время публично выступали против насилия и разгула преступности в данном регионе.
Община мормонов ЛеБарон была основана в Мексике еще в 40-х годах прошлого века. На протяжении десятилетий она считается одной из самых процветающих в штате Чиуауа. Занимаясь сельским хозяйством, животноводством и торговлей, члены общины являются гражданами Соединенных Штатов.
По данным местной полиции, накануне утром семнадцать членов семейства ЛеБарон могли попасть в засаду на границе штатов Чиуауа и Сонора. Ехавшие колонной три автомобиля, в которых в тот момент находилось три женщины и четырнадцать детей, были атакованы вооруженными преступниками.
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