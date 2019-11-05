Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике по ошибке убили группу женщин и детей из США

5.11.2019 14:37

Фото: navegandodelpasadoalfuturo.net



Как сообщают американские СМИ, на севере Мексики неизвестные обстреляли машину, в которой находились женщины и дети из общины мормонов. Жертвами ЧП стали от пяти до девяти человек.



Предположительно, автомобиль был по ошибке атакован боевиками наркокартеля.



В минувший понедельник, 4 ноября, на севере подверглись вооруженному нападению несколько женщин и детей. Являясь гражданами Соединенных Штатов, все они входят в сообщество мормонов, которое обосновалось в Мексике еще несколько десятилетий назад.



Автомобиль следовал из Бависпе в штате Сонора в Ла Мору в штате Чиуауа. По словам родственников пострадавших, в составе группы было по меньшей мере три женщины и четырнадцать детей. Все они были членами одного семейства.



Сведения о числе погибших пока поступают противоречивые. Как передает Би-би-си, в результате инцидента убиты женщина и четверо детей, но The New York Times пишет о девяти жертвах. По данным газеты, злоумышленники расправились с тремя женщинами и шестью детьми, двоим из которых еще не исполнился год.



Отмечается, что на месте происшествия обнаружили пуленепробиваемую машину, которая практически полностью выгорела. Как полагают местные полицейские, некоторые жертвы погибли в огне. По предварительным данным, нападение могло быть совершено по ошибке - бандиты мормонов приняли за членов противоборствующей группировки.



Автор: Злата Богатова

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