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В Того пираты захватили в плен четырех человек с греческого танкера


5.11.2019 16:51
В Того пираты захватили в плен четырех человек с греческого танкераФото: znaj.ua

В ночь на минувший понедельник, 4 ноября, у берегов Того подвергся нападению греческий нефтяной танкер.

Пираты захватили в плен четырех членов экипажа, сообщает пресс-служба флота этого западно-африканского государства.

Как передает агентство Reuters, во время инцидента, случившегося примерно в 3 часа ночи по местному времени, пострадал один человек. О моряках, которые оказались в плену у пиратов, пока достоверно известно только следующее: двое из них являются филиппинцами, один - греком, еще один гражданином Грузии.

Сведений о том, поступали ли от похитителей какие-либо требования, как и других подробностях ЧП, из официальных источников пока не поступало.

Ранее пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина. Все моряки, оказавшиеся в плену у нападавших, являются гражданами Филиппин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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