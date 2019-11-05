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В Того пираты захватили в плен четырех человек с греческого танкера
5.11.2019 16:51
Фото: znaj.ua
В ночь на минувший понедельник, 4 ноября, у берегов Того подвергся нападению греческий нефтяной танкер.
Пираты захватили в плен четырех членов экипажа, сообщает пресс-служба флота этого западно-африканского государства.
Как передает агентство Reuters, во время инцидента, случившегося примерно в 3 часа ночи по местному времени, пострадал один человек. О моряках, которые оказались в плену у пиратов, пока достоверно известно только следующее: двое из них являются филиппинцами, один - греком, еще один гражданином Грузии.
Сведений о том, поступали ли от похитителей какие-либо требования, как и других подробностях ЧП, из официальных источников пока не поступало.
Ранее пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина. Все моряки, оказавшиеся в плену у нападавших, являются гражданами Филиппин.
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