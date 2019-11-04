|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пираты похитили девять моряков с норвежского судна
4.11.2019 13:53
Фото: newsnowgreece.com
Капитана и членов экипажа норвежского сухогруза взяли в плен пираты. Нападение произошло у побережья Бенина, передают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, все моряки, оказавшиеся в плену у бандитов, являются гражданами Филиппин.
Как пишет норвежское издание Dagens Næringslivсо, капитан и восемь членов экипажа сухогруза MV Bonita, которые были похищены пиратами у берегов Бенина, являются гражданами Филиппин. Со ссылкой на Норвежскую ассоциацию судовладельцев сообщается, что в момент ЧП на борту судна в общей сложности находились двадцать человек.
По данным Международной Федерации транспортных рабочих (ITF), на это судно коллективный договор ITF не распространялся.
Пираты атаковали норвежский сухогруз MV Bonita в акватории Гвинейского залива. О нападении властям Бенина сообщили оставшиеся на борту моряки, которые уже смогли связаться с родными похищенных. Какие-либо подробности об инциденте, после которого девять человек попали в плен к пиратам, пока не приводятся. Неизвестными остаются и возможные требования похитителей.
Сейчас судно находится в порту города Котону, который является финансовой столицей и крупнейшим населенным пунктом Бенина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|