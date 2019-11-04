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В Москве предотвратили теракт

16:23

Фото: kam24.ru

По подозрению в подготовке теракта столичными правоохранителями задержан 30-летний выходец из одной из стран Средней Азии. Планировавшего преступление уроженца Ближнего Зарубежья удалось выявить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд уже вынес решение об его аресте.

Автор: Злата Богатова

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