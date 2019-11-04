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В Москве предотвратили теракт
16:23
Фото: kam24.ru
По подозрению в подготовке теракта столичными правоохранителями задержан 30-летний выходец из одной из стран Средней Азии. Планировавшего преступление уроженца Ближнего Зарубежья удалось выявить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд уже вынес решение об его аресте.
Задержанный - сторонник идей радикального ислама, передает "Интерфакс". Столичный Черемушкинский суд уже санкционировал его арест, удовлетворив соответствующее ходатайство следственных органов. По словам пресс-секретаря суда Ирэны Козаевой, заседание состоялось еще 3 ноября, уточняет агентство.
Детали обвинения, которое предъявлено 30-летнему задержанному, представитель суда не уточнила. Известно лишь, что Таланта Онурова, являющегося гражданином одной из республик Средней Азии, арестовали до 1 января 2020 года.
По данным других источников, подозреваемый создавал условия и искал соучастников для осуществления в российской столице террористической атаки. В распоряжении правоохранителей имеются сведения о том, что Онуров, в частности, активно изучал материалы по изготовлению взрывных устройств, а также выбирал место для планируемого преступления.
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