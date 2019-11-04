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Тарантино назвал любимый фильм этого года
4.11.2019 03:09
Фото: inbusiness.kz
Мнение известного американского кинорежиссера приводит писатель и кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд.
В своей еженедельной колонке он рассказал о недавнем разговоре с Квентином Тарантино, который поделился впечатлением о фильме "Капкан".
Как признался Квентин Тарантино, в этом году ему больше всего понравился кинофильм "Капкан". По словам Пита Хаммонда, американский режиссер поделился впечатлением о драматической ленте французского кинематографиста Александра Ажа.
Фильм рассказывает о том, как девушка по имени Хейли (ее сыграла звезда "Пиратов Карибского моря" Кая Скоделарио) проигнорировала уведомления о немедленной эвакуации и отправилась домой во время урагана во Флориде. Когда она приезжает, выясняется, что ее отец серьезно пострадал. В результате семья оказывается в западне - спешащие к ним спасатели погибают, а дом начинает погружаться под воду, вместе с которой появляются аллигаторы.
Ранее американские эксперты назвали самые страшные сериалы в истории. Рейтинг возглавил культовый американский фильм "Твин Пикс", созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом.
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