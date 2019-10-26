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Названы самые страшные сериалы в истории


26.10.2019 23:12
Названы самые страшные сериалы в историиФото: fichub.com

Список, включающий 30 лучших хоррор-сериалов всех времен, составлен по заказу журнала Rolling Stone.

На первое место рейтинга эксперты поставили культовый американский фильм "Твин Пикс", созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом.

Признанный абсолютным чемпионом телевизионного хоррора "Твин Пикс" был отмечен за потрясающий мистический сюжет в сочетании с реалистичным описанием человеческих страданий.

Второе место было отдано черно-белому сериалу "Сумеречная зона", который вышел на экраны еще в 1959 году. По мнению составителей рейтинга, антология Рода Стерлинга, сочетая сразу несколько жанров, могла не только как следует напугать зрителей, но и заставить их задуматься.

Замкнул тройку лидеров списка "Ганнибал", в котором главную роль сыграл Мадс Миккельсен.

Среди наиболее страшных сериалов также есть такие многосерийные картины, как "Секретные материалы", "Нулевой канал", "Черное зеркало" и "Американская история ужасов".

Автор: Злата Богатова

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