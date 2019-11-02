|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Саратове мужчина задержал злоумышленника, пытавшегося затащить в машину его дочь
2.11.2019 21:35
Фото: vk.com
По данным российских СМИ, житель Саратова в течение часа удерживал мужчину, который чуть не затащил в автомобиль его девятилетнюю дочь. К счастью, ребенку удалось вырваться.
Как только девочка добежала до дома, ее отец отправился на поиски предполагаемого преступника.
Правоохранительные органы Саратова проводят проверку по факту инцидента, случившегося накануне, 1 ноября. В региональных СМИ появились сообщения о том, что ранее судимый 30-летний мужчина схватил на улице девочку и пытался затащить ее в автомобиль. После того, как школьница смогла убежать, злоумышленника задержа ее отец. Мужчина удерживал предполагаемого преступника в течение примерно часа, пока не прибыли полицейские.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного главка МВД, в полицию уже поступило заявление от матери 9-летней девочки. По словам женщины, на ребенка напали в районе пересечения улиц Автобусная и Мостовая. Девочку пытался затащить в машину неизвестный мужчина.
К настоящему времени о подозреваемом известно, что в прошлом он привлекался к ответственности за кражи, уточнили в полиции.
В начале минувшего октября в Саратове была найдена убитой девятилетняя девочка, которую искало множество людей. Преступление вызвало огромный общественный резонанс. Полиция быстро вышла на след подозреваемого, сразу после чего он был пойман. Лишь переодев задержанного в форму полицейского, мужчину смогли провести мимо разъяренной толпы - местные жители требовали отдать им предполагаемого убийцу ребенка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|