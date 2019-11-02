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В Саратове мужчина задержал злоумышленника, пытавшегося затащить в машину его дочь


2.11.2019 21:35
В Саратове мужчина задержал злоумышленника, пытавшегося затащить в машину его дочьФото: vk.com

По данным российских СМИ, житель Саратова в течение часа удерживал мужчину, который чуть не затащил в автомобиль его девятилетнюю дочь. К счастью, ребенку удалось вырваться.

Как только девочка добежала до дома, ее отец отправился на поиски предполагаемого преступника.

Правоохранительные органы Саратова проводят проверку по факту инцидента, случившегося накануне, 1 ноября. В региональных СМИ появились сообщения о том, что ранее судимый 30-летний мужчина схватил на улице девочку и пытался затащить ее в автомобиль. После того, как школьница смогла убежать, злоумышленника задержа ее отец. Мужчина удерживал предполагаемого преступника в течение примерно часа, пока не прибыли полицейские.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного главка МВД, в полицию уже поступило заявление от матери 9-летней девочки. По словам женщины, на ребенка напали в районе пересечения улиц Автобусная и Мостовая. Девочку пытался затащить в машину неизвестный мужчина.

К настоящему времени о подозреваемом известно, что в прошлом он привлекался к ответственности за кражи, уточнили в полиции.

В начале минувшего октября в Саратове была найдена убитой девятилетняя девочка, которую искало множество людей. Преступление вызвало огромный общественный резонанс. Полиция быстро вышла на след подозреваемого, сразу после чего он был пойман. Лишь переодев задержанного в форму полицейского, мужчину смогли провести мимо разъяренной толпы - местные жители требовали отдать им предполагаемого убийцу ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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