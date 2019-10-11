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Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы назвал мотив преступления


11.10.2019 17:29
Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы назвал мотив преступленияФото: 360tv.ru

Как заявил мужчина 1984 года рождения, который уже начал давать признательные показания, он несколько месяцев назад завладел чужим гаражом, считая его заброшенным. Девочка проходила мимо гаража и якобы поинтересовалась, почему подозреваемый там находится. Испугавшись, мужчина задушил ребенка.

По словам задержанного, заняв чужой гараж, он вскоре поменял там замок и самовольно завладел чужой собственностью. В минувшую среду, 9 октября, когда мужчина находился в гараже, проходившая мимо девочка задала ему вопрос. Школьница поинтересовалась, принадлежит ли мужчине этот гараж.

Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, задержанный утверждает, что испугался разоблачения. Полагая, что занятый им гараж принадлежит родителям ребенка, он затащил ее в гараж и задушил.

Гибель девятилетней девочки, которую в Саратове искало множество людей, вызвала большой общественный резонанс. По данным СМИ, местные жители потребовали отдать им подозреваемого, на след которого правоохранители вышли вскоре после того, как было обнаружено тело ребенка. Лишь переодев задержанного в форму полицейского, мужчину смогли провести мимо разъяренной толпы.

Автор: Злата Богатова

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