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В США из-за участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки резко вырос спрос на малинуа
2.11.2019 13:14
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах в три с лишним раза поднялись цены на щенков бельгийской овчарки - малинуа.
Спрос на таких собак стремительно увеличился сразу после того, как американский президент опубликовал фото четвероногого спецназовца Конана.
Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о собаке, раненой во время операции по ликвидации в Сирии главаря "Исламского государство" (ИГ, в России эта террористическая группировка официально запрещена) Абу Бакра аль-Багдади. Сразу после этого стремительно возрос интерес к представителям этой породы.
До публикации Трампа щенка малинуа можно было купить за 25 тысяч, однако сейчас желающим придется выложить не меньше 85 тысяч долларов - цены на бельгийских овчарок за несколько дней возросли более чем в три раза.
Как отмечают кинологи, малинуа превосходно зарекомендовали себя в качестве служебных собак. При этом они безгранично любят своих хозяев и способны обеспечить постоянную защиту. Не отличаясь особой агрессивностью, бельгийские овчарки с чужими людьми не допускают панибратства.
Напомним, после того, как глава Соединенных Штатов отметил вклад собаки в ликвидацию аль-Багдади и показал фото пса, откровения Дональда Трампа вызвали беспокойство среди американских чиновников.
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