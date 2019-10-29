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Трамп опубликовал фото собаки, помогавшей ликвидировать аль-Багдади
29.10.2019 14:35
Фото: © White House via AP
Опубликовав снимок служебного пса, глава Соединенных Штатов отметил его вклад в ликвидацию аль-Багдади.
Животное во время этой спецоперации получило ранения, но сейчас уже идет на поправку.
Американский лидер Дональд Трамп поделился фото служебного пса, участвовавшего в уничтожении главаря террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена в России), в своем Twitter. Замечательный пес, по словам президента США, "проделал такую отличную работу" во время захвата и ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. При этом Трамп не назвал кличку животного - это остается секретной информацией.
Вскоре тот же снимок был опубликован на официальной странице Белого дома в Twitter с подписью: "Очень хороший мальчик".
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты после ликвидации главаря ИГ намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии. С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер. По словам американского министра, на все попытки захвата последует силовой ответ.
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