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Американские чиновники обеспокоены раскрытием сведений о ликвидации аль-Багдади
30.10.2019 13:13
Фото: vk.com
Среди американских чиновников растет обеспокоенность из-за того, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает делиться все новыми и новыми подробностями о засекреченной операции, в ходе которой был уничтожен лидер "Исламского государства" (ИГ, в России деятельность этой террористической группировки официально запрещена).
Как сообщает телевизионный канал NBC News, среди деталей, которые озвучивает американский президент, есть и недостоверная информация. Кроме того, иногда речь идет о строго секретных сведениях, отмечает источник в Вашингтоне. В результате американские высокопоставленные чиновники с растущим беспокойством следят за тем, как Дональд Трамп увлеченно делится сведениями о том, как ликвидировали Абу Бакра аль-Багдади.
Напомним, ранее Трамп рассказал о "прекрасном псе", отлично справившемся с боевым заданием в ходе операции по уничтожению главаря террористов, и даже опубликовал фото собаки в своем Twitter. Первоначально имя животного не раскрывалось, однако спустя некоторое время кличка появилась в открытом доступе - пса зовут К-9.
Помимо того, глава США уже успел поделиться информацией о использовании американскими силовиками роботов, маршрутах полетов вертолетов и даже привел детали штурма убежища аль-Багдади.
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