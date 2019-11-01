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Шойгу обвинил сослуживцев Шамсутдинова в нарушении приказа
1.11.2019 22:49
Фото: Telegram-канал BAZA
Рамиль Шамсутдинов
Как заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, прокомментировав недавнее ЧП в Забайкальском крае, сослуживцы Рамиля Шамсутдинова нарушили его приказ.
Командиры войсковой части могли направлять в караул исключительно контрактников.
По данным РБК, командование части в Забайкалье, где недавно были убиты восемь военнослужащих, нарушило приказ главы Минобороны, когда отправляло Рамиля Шамсутдинова в караул.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, прокомментировав расстрел солдатом сослуживцев, ранее он лично приказывал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания не срочников, а исключительно контрактников. Со ссылкой на собственные источники издание уточняет, что речь об этом шла во время закрытого совещания военного министерства.
Ранее по поводу ЧП в Забайкалье высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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