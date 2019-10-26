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Назван вероятный мотив солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье


26.10.2019 22:35
Рамиль ШамсутдиновФото: Telegram-канал BAZA
Рамиль Шамсутдинов

По данным ряда российских СМИ, рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог совершить массовое убийство из-за неуставных отношений.

Как уже сообщалось, военнослужащий расстрелял восемь человек в войсковой части в Забайкалье.

В числе версий, которые сейчас рассматривают следователи, издевательства. Предположительно, Рамиль Шамсутдинов мог сталкиваться с подобным из-за своей национальности.

ЧП случилось в войсковой части 14258, которая охраняет закрытое территориальное образование "Горный".

Напомним, во время смены караула двадцатилетний солдат-срочник открыл стрельбу из табельного оружия по сослуживцам. Жертвами инцидента стали два офицера, пять срочников и один контрактник. Раненых доставили в госпиталь, их состояние врачи сейчас оценивают как тяжелое. В скором времени будет решен вопрос о транспортировке их для лечения в Москву.

Стрелявший был задержан сразу после инцидента. Ведется расследование. В Минобороны РФ, подтвердив сведения о числе погибших, ранее сообщили о нервном срыве у солдата, который мог стать причиной массового убийства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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