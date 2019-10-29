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В Кремле прокомментировали ЧП в Забайкалье
29.10.2019 21:37
Фото: argumenti.ru
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, неуместно делать какие-либо выводы о результатах реформы армии с учетом случившегося.
Официальный представитель Кремля, прокомментировав ЧП с расстрелом срочником сослуживцев в Забайкалье, назвал случившееся "частным случаем", который необходимо тщательно расследовать.
По словам Дмитрия Пескова, заключение о результатах реформы армии после данного инцидента делать меньшей мере не стоит. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналиста, связанный с возможным влиянием недавнего реформирования, в частности, на ситуацию с так называемой дедовщиной.
При этом Песков отметил, что Владимир Путин на инцидент в Забайкалье реагировать не будет - произошедшее в войсковой части не входит в повестку дня президента.
В минувшую пятницу в войсковой части в Забайкальском крае Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, смертельно ранив из табельного оружия восемь человек. Двое военнослужащих пострадали и были госпитализированы.
В Минобороны РФ первоначально заявили о нервном срыве у солдата, который мог стать причиной ЧП. Спустя некоторое время случившееся прокомментировал отец Шамсутдинова.
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