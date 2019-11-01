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В Германии назван лучший автомобиль года
1.11.2019 18:46
Фото: xedoisong.vn
В состав жюри вошли ведущие немецкие журналисты, специализирующиеся на автомобильной тематике.
В общей сложности на звание лучшего автомобиля Германии 2020 года претендовали тридцать пять моделей, отмечает издание Stern.
В ФРГ подвели итоги конкурса, в котором выбирался лучший автомобиль года. Большая часть машин, претендовавших на этот титул, обладала традиционным ДВС, но победа в результате досталась представителю электрического агрегата.
По мнению строгого жюри, первое место занял электрокар Porsche Taycan. "Серебряным" призером стал BMW 3-Series, а замкнул тройку лидеров Opel Corsa. В пятерку лучших авторитетные эксперты также включили машины Mazda 3 и Peugeot 208.
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