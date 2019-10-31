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В Лондоне уйдут с молотка детские фотографии Елизаветы II
31.10.2019 21:40
Фото: barlamane.com
Детские фото принцессы Елизаветы Александры Марии, нынешней королевы Великобритании Елизаветы II, включая изображения, которые еще никогда прежде не публиковались, представят на аукционе 14 ноября.
Суммарная стоимость снимков составляет 3,2 тысячи долларов, передает ТАСС.
В числе снимков, которые выставлены на лондонский аукцион Chiswick, сделанное в 1941 году фото будущей королевы в тартановой юбке, передает Daily Mail. Все кадры были сделаны фотографом Маркусом Адамсом.
Среди фото, которые будут представлены на торгах в Лондоне 14 ноября, также есть изображения Маргарет - младшей сестры будущего монарха, детей Елизаветы II - принца Чарльза и принцессы Анны. Организаторы аукциона напомнили, что королева-мать Елизавета (1900-2002) в свое время очень любила приводить дочерей в студию Адамса, которая располагалась в центре британской столицы. Фотограф устанавливал там игрушки и всячески развлекал детей во время съемок.
Ранее в США продали вещь, принадлежащую в прошлом известному американскому певцу и автору песен Курту Кобейну. Кардиган из натуральной шерсти, в котором артист в 1993 году выступал на концерте MTV Unplugged, была выставлен на торги аукционного дома Julien's в Нью-Йорке и ушел с молотка за более чем 300 тысяч долларов.
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