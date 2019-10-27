Новости шоу-бизнеса

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В США за $334 тыс. ушел с молотка кардиган Курта Кобейна
27.10.2019 20:32
Фото: livejournal.com
Вещь, принадлежащая в прошлом известному американскому певцу и автору песен Курту Кобейну, была выставлена на торги аукционного дома Julien's, которые проходили в Нью-Йорке.
Начальная стоимость кардигана составляла 200 тысяч долларов.
Кардиган из натуральной шерсти был на Курте Кобейне, когда он в 1993 году выступал на концерте MTV Unplugged. Вещь была подарена музыканту Джеки Фарри, в тот период дружившей с семьей Кобейнов.
Первоначально стоимость раритетного предмета одежды составляла 200 тысяч долларов, но в ходе торгов цена была поднята более чем в полтора раза.
Ранее в США ушла с молотка любимая гитара Би Би Кинга. Музыкальный инструмент был продан за 280 тысяч долларов на торгах того же аукционного дома Julien's.
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