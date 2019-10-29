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Задержан житель Рязани, трое детей которого погибли при пожаре
29.10.2019 20:41
Фото: 24smi.org
Правоохранительные органы задержали мужчину, который является отцом погибших во время пожара в селе Сановка детей.
Жертвами трагедии в Шиловском районе стали трое малышей 2015, 2018 и 2019 г.р. По итога доследственной проверки региональное СУ СКР ранее уже приняло решение о возбуждении уголовного дела.
В рамках уголовного дела, которое возбудили по факту гибели трех детей, задержан их отец, сообщила и.о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ регионального СУ СКР Ольга Суркова. Как передает агентство "Интерфакс", в скором времени суд вынесет решение о мере пресечения. Эксперты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП.
По версии следствия, причиной возгорания мог стать окурок, брошенный главой семейства, который курил на террасе. Представительница СКР также пояснила, что в прошлом мужчина, как и его жена, уже привлекались к ответственности по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Трагедия случилась в ночь на 27 октября, когда после ликвидации пожара в жилом доме были найдены останки двух девочек, 2015 и 2019 г.р., и их брата, 2018 г.р. При этом родители и их знакомая, находившаяся в том же доме со своими двумя несовершеннолетними детьми, успели вовремя выбраться из здания.
Ранее был задержан подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем, где погибли семь человек. В числе жертв ЧП - пять малолетних детей возраста от полутора до шести лет. Трех пострадавших, включая мать двух погибших детей, доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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