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Задержан подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем, где погибли семь человек
20.10.2019 16:33
Фото: smi2.net
По данным правоохранительных органов, версия об умышленном поджоге стала на текущий момент основной.
Мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления, уже начал давать признательные показания.
Как передает ТАСС, причиной пожара, случившегося в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, стал умышленный поджог. Со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР сообщается, что полиция уже установила личность подозреваемого, сразу после чего он был задержан.
После появления новых данных было принято решение об изменении статьи уголовного дела - оно переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), пояснили в ведомстве.
В ходе допросов местный житель 1982 г.р. уже начал давать признательные показания. В частности, он заявил о том, что в момент совершения преступления был пьян. В воскресенье, 20 октября, с задержанным уже проводились следственные действия на месте ЧП - его доставили к дому № 13 по улице Ленинской, где он демонстрировал, как именно разворачивались события.
Причину поджога следственные органы пока не раскрывают, учитывая, что подозреваемому еще не предъявили обвинение. Вместе с тем, в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что мотивом преступления могла стать личная неприязнь задержанного. В СУ СКР лишь уточнили, что подозреваемый пояснил, что спустился из дома по лестнице, после чего взял зажигалку, которая находилась в куртке, оставленной в автомобиле. Затем он возвратился обратно.
Ранее сообщалось о трагедии в Ростове Великом, где семь человек стали жертвами пожара в доме барачного типа. Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Первоначально в качестве основной версии рассматривалось неосторожное обращение с огнем.
В результате пожара, общая площадь которого составила не менее 600 квадратных метров, погибли пять малолетних детей - возраста от полутора до шести лет. Трех человек, включая мать двух погибших детей, доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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