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Под Рязанью в сгоревшем доме нашли тела трех детей
28.10.2019 03:21
Фото: sledcom.ru
ЧП случилось в населенном пункте Сановка Шиловского района, передает РИА Новости.
По факту гибели двух девочек, 2015 и 2019 г.р., и их брата, 2018 г.р., следственные органы региона уже возбудили уголовное дело.
К месту происшествия, где после тушения пожара были найдены погибшие дети, выезжали глава местного СУ СКР и сотрудники ведомства. Обстоятельства трагедии выясняются в рамках уголовного дела.
Где в момент возгорания находились родители детей, пока не уточняется.
Ранее был задержан подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем, где погибли семь человек. В числе жертв ЧП - пять малолетних детей возраста от полутора до шести лет. Трех человек, включая мать двух погибших детей, доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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