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Подозреваемого в убийстве матери умственно отсталого мальчика поместили в психбольницу
28.10.2019 18:16
Фото: smi2.net
Мотивы своих действий подросток, учитывая его диагноз, прокомментировать пока не смог, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.
Напомним, ЧП случилось в минувшие выходные в Красногвардейском районе Северной столицы. Тело женщины с явными признаками криминальной смерти было найдено в квартире одного из домов по улице Стасовой.
Как стало известно, подросток, подозреваемый в убийстве матери, сейчас находится в детской психиатрической клинике. Мальчика опросили, но из-за умственной отсталости он практически не разговаривает. Ребенок не смог пояснить своих действий. По данным омбудсмена, в момент ЧП в квартире действительно находились отец и брат-близнец мальчика. Подросток, разбуженный шумом, поднял отца. Супруг убитой женщины во время происшествия находился в нетрезвом состоянии.
В администрации Красногвардейского района Петербурга пояснили, что оба подростка состояли на учете в психоневрологическом диспансере и обучались в коррекционной школе. Представители образовательного учреждения в свою очередь рассказали о том, что мальчики всегда выглядели достаточно ухоженными и опрятными. Родители подростков регулярно посещали проводившиеся в школе собрания.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что зверски убитая 12-летним сыном петербурженка могла злоупотреблять спиртным.
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