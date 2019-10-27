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СМИ: зверски убитая 12-летним сыном петербурженка могла злоупотреблять спиртным
27.10.2019 15:10
Фото: barlamane.com
Правоохранительные органы Северной столицы продолжают выяснять обстоятельства чудовищного происшествия, случившегося минувшей ночью в квартире одного из домов по улице Стасовой.
Ранее стало известно о жестоком убийстве женщины 1973 г.р., в котором подозревают ее умственно отсталого сына.
По данным российских СМИ, в прошлом эта семья была официально признана неблагополучной, оба ребенка посещали спецшколу. Учитывая возраст подозреваемого и диагностированную у него умственную отсталость, мальчик скорее всего избежит какого-либо наказания, даже если следователи докажут его причастность к гибели матери. В ряде источников также появились сообщения о том, что родители могли злоупотреблять спиртным. В ночь с 26 на 27 октября мать и отец также находились в неадекватном состоянии. В момент ЧП вся семья находилась дома, в одной из квартир по улице Стасовой.
Со ссылкой на полицию Петербурга уточняется, что на мать напал один из 12-летних сыновей. Мальчик, предположительно, наносил родительнице травмы различными колюще-режущими предметами на глазах брата-близнеца. Отец мальчиков в это время также находился дома, будучи пьяным. Предпринимал ли мужчина какие-либо действия, чтобы спасти супругу, предстоит выяснить следователям. Известно лишь, что сигнал в полицию поступил от родителей главы семейства, который сообщил им о гибели жены.
С мальчиками сейчас работают психологи.
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