|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге ребенка подозревают в убийстве матери
12:38
Фото: cod11.ru
По данным ТАСС, в момент совершения преступления в квартире находились второй ребенок и супруг погибшей женщины. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы отмечается, что оба несовершеннолетних ранее были поставлены на учет в психоневрологический диспансер.
ЧП случилось на улице Стасовой в Красногвардейском районе Петербурга. Тело женщины с явными признаками криминальной смерти было найдено в квартире, где проживала семья. Как заявили в полиции, ребенок, подозреваемый в убийстве матери, находится на учете в психоневрологическом диспансере. На месте происшествия были найдены пинцет и нож.
Предположительно, очевидцами расправы стали 12-летний брат-близнец предполагаемого убийцы, у которого также диагностирована умственная отсталость, и муж женщины. Супруг погибшей, будучи пьяным, обратился к знакомым и рассказал о том, что случилось. Сразу после этого они вызвали полицию. По данным ряда источников, сигнал поступил от родителей убитой женщины, которым позвонил ее муж.
Информацию о теле женщины 1973 г.р., погибшей от колото-резаных ранений в одном из домов на улице Стасовой, подтвердили в ГСУ СКР по Северной столице. В ведомстве уточнили, что уже возбуждено уголовное дело.
Ранее в Подмосковье был задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве родителей. По данным СМИ, он мог находиться под воздействием наркотических веществ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|