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Дэвиду Линчу вручили почетный «Оскар»


28.10.2019 13:56
Дэвиду Линчу вручили почетный «Оскар»Фото: mstrok.ru

Знаменитого режиссера наградили за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония прошла накануне, 27 октября, в Лос-Анджелесе.

Со ссылкой на заявление Американской академии киноискусств отмечается, что награждение состоялось в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Выступивший на торжественном мероприятии глава Академии Дэвид Рубин отметил, что речь в данном случае идет о "голливудской вечеринке в лучшем смысле".

Сам кинематографист, получая приз, не был многословен. Дэвид Линч лишь отметил, что у тех, кто присудил ему эту премию, "очень интересный вкус".

Лауреатами Academy Honorary Award также стали итальянский кинорежиссер Лина Вертмюллер и американский артист Уэс Стьюди. Киноактриса Джина Дэвис была удостоена награды им. Джина Хершолта, которая присуждается за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Ранее созданный Дэвидом Линчем и и Марком Фростом "Твин Пикс" был признан абсолютным чемпионом телевизионного хоррора. Составители рейтинга журнала Rolling Stone, выбравшие самые страшные сериалы, отметили фильм за потрясающий мистический сюжет в сочетании с реалистичным описанием человеческих страданий.

Автор: Злата Богатова

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