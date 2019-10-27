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Жительница Хакасии после ссоры с мужем изуродовала пятимесячного ребенка
27.10.2019 21:58
Фото: vk.com
Следственные органы региона уже возбудили по факту ЧП уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
ЧП случилось в населенном пункте Таштып, жительница которого выколола глаза своему пятимесячному ребенку после конфликта с мужем.
По версии следствия, поругавшись с супругом на почве ревности, 36-летняя женщина повредила пятимесячному сыну оба глаза кухонным ножом. Мальчик доставлен в больницу сразу после того, как вернувшийся домой отец обнаружил его ранения.
Мать младенца задержана, расследование данного уголовного дела продолжается.
По данным ряда местных СМИ, жительница хакасского села, воспитывающая трех детей (старшим четыре и четырнадцать лет), может страдать от расстройства психики.
Ранее в Беларуси был вынесен смертный приговор за убийство ребенка. Мать погибшей девочки, также представшая перед судом, была приговорена к максимальному для женщин сроку - 25 годам лишения свободы.
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