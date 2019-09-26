ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВД
В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВД
Под Иркутском иномарка вылетела на тротуар: погибли три человека
Под Иркутском иномарка вылетела на тротуар: погибли три человека
В парижском Диснейленде пропал иностранец, принявший ЛСД
В парижском Диснейленде пропал иностранец, принявший ЛСД
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России зафиксирован рост мошеннических звонков с подменой номеров банковВ России зафиксирован рост мошеннических звонков с подменой номеров банков
В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в ДонбассВ Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс
В Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в барВ Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в бар
В США ушла с молотка любимая гитара Би Би КингаВ США ушла с молотка любимая гитара Би Би Кинга
В Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопаркаВ Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопарка

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США ушла с молотка любимая гитара Би Би Кинга


26.9.2019 10:41
В США ушла с молотка любимая гитара Би Би КингаФото: hdslb.com

Музыкальный инструмент был продан за $280 тысяч, передает The Guardian.

Гитара, выставленная на торги Julien's, была подарена Би Би Кингу на его 80-летний юбилей в 2005-м году.

Знаменитый исполнитель очень полюбил инструмент и даже дал ему имя - Люсиль. Вскоре любимая гитара музыканта была похищена, но спустя некоторое время нашлась в одном из ломбардов Лас-Вегаса. Как только выяснилось, что она принадлежит Би Би Кингу, Люсиль возвратилась к своему владельцу.

Кто приобрел одну из любимых гитар "короля блюза", организаторы аукциона не уточнили.

Предполагается, что в будущем на торги также будут выставлены свыше пятисот предметов из поместья Би Би Кинга. Аукцион будет посвящен 94-летию выдающегося американского артиста.

Би Би Кинг скончался в мае 2015 года в собственном доме в Лас-Вегасе, после продолжительной болезни. Музыканту было 89 лет.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Барнауле из-за жесткой посадки Boeing пострадали 56 человекВ Барнауле из-за жесткой посадки Boeing пострадали 56 человек
В США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестныеВ США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестные
К команде «Американских Богов» присоединился Мэрилин МэнсонК команде «Американских Богов» присоединился Мэрилин Мэнсон
Большинство россиян провело лето домаБольшинство россиян провело лето дома
Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млнПострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млн

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 935


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru