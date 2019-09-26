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В США ушла с молотка любимая гитара Би Би Кинга
26.9.2019 10:41
Фото: hdslb.com
Музыкальный инструмент был продан за $280 тысяч, передает The Guardian.
Гитара, выставленная на торги Julien's, была подарена Би Би Кингу на его 80-летний юбилей в 2005-м году.
Знаменитый исполнитель очень полюбил инструмент и даже дал ему имя - Люсиль. Вскоре любимая гитара музыканта была похищена, но спустя некоторое время нашлась в одном из ломбардов Лас-Вегаса. Как только выяснилось, что она принадлежит Би Би Кингу, Люсиль возвратилась к своему владельцу.
Кто приобрел одну из любимых гитар "короля блюза", организаторы аукциона не уточнили.
Предполагается, что в будущем на торги также будут выставлены свыше пятисот предметов из поместья Би Би Кинга. Аукцион будет посвящен 94-летию выдающегося американского артиста.
Би Би Кинг скончался в мае 2015 года в собственном доме в Лас-Вегасе, после продолжительной болезни. Музыканту было 89 лет.
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