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Найденные в прицепе в Великобритании 39 погибших были гражданами Китая
24.10.2019 17:09
Фото: vsdn.ru
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности погибших, передают иностранные СМИ.
Как информирует пресс-служба полицейского управления графства Эссекс, в числе жертв ЧП - восемь женщин.
К настоящему времени у следователей имеются веские основания полагать, что все погибшие являются гражданами КНР. При этом полиция опровергла сведения о том, что в грузовике погиб подросток. Все люди, тела которых были обнаружены в прицепе, совершеннолетние, указала пресс-служба ведомства.
Эксперты пришли к выводу, что люди, находившиеся в фуре-рефрижераторе, скончались от переохлаждения - температура во время пути могла составлять минус 25 градусов по Цельсию.
В рамках начатого расследования был задержан мужчина, которому может быть предъявлено обвинение в убийстве, подтвердили правоохранители. По данным СМИ, речь идет о 25-летнем водителе грузовика по имени Мо Робинсон. Предположительно, этот молодой человек, являющийся жителем Северной Ирландии, может оказаться членом одной из криминальных группировок, которые нелегально доставляют мигрантов из разных стран в Европу.
Установлено также, что транспортное средство прибыл о Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге. Примерно через полтора часа после того, как прицеп оказался на территории королевства, машину с останками десятков людей нашли в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. При этом тягач следовал из Дублина.
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