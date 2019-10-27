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Российский турист, впавший в кому в Турции, скончался в самолете


27.10.2019 18:02
Российский турист, впавший в кому в Турции, скончался в самолетеФото: vechrost.ru

На борту самолета, который следовал в Сыктывкар, скончался житель Республики Коми Александр Денисов.

Мужчина впал в кому, когда отдыхал в Турции.

О кончине супруга его жена сообщила в социальной сети "ВКонтакте".

ЧП случилось 19 октября, когда Александра Денисова экстренно госпитализировали в одну из больниц Антальи. Врачи диагностировали у россиянина инсульт и провели операцию, после которой состояние пациента оценивалось как критическое.

Накануне, 26 октября, жителя Коми доставили в Россию. Предполагалось, что из Москвы его транспортируют в Сыктывкар. На борту лайнера мужчина скончался.

Ранее стало известно количество россиян, заболевших и умерших в течение этого года в турецкой Анталье.

Автор: Злата Богатова

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