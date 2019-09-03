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В Турции погиб ребенок из России


02:38
В Турции погиб ребенок из РоссииФото: villarenters.ru

Как передает портал "Интерфакс-Туризм", маленькая девочка, приехавшая с родителями из РФ, погибла после купания в бассейне турецкого отеля.

Трагическое известие о гибели ребенка 2013 г.р. подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

ЧП случилось 3 сентября в бассейне гостиницы Maya World Beach (курортная зона Окурджалар). Несовершеннолетнюю россиянку Л.Т. на скорой доставили в ближайшее медицинское учреждение.  Несмотря на все усилия врачей, реанимационные мероприятия результатов не принесли.

В Генконсульстве пояснили, что по факту гибели ребенка уже проводит проверку местное управление жандармерии. Дипломаты направили официальный запрос в губернаторство Антальи, указав на необходимость тщательного расследования.

Как передает телевизионный канал Рен ТВ, цитируя рассказ тети ребенка, девочка, купавшаяся в бассейне, упала с горки и ударилась головой, в результате чего захлебнулась.

Гостиница Maya World Beach 4* входит в число довольно недорогих отелей, расположенных на берегу Средиземного моря с каменистым пляжем. Судя по отзывам на сайте Tripadvisor, большая часть туристов пребыванием в этом месте остается довольна. Жалобы высказываются лишь из-за неудобного входа в море и не слишком широкого выбора блюд.

Как уже сообщалось, в середине августа 12-летняя петербурженка Алиса Адамова впала в кому после того, как ее руку засосало в трубу насоса на дней бассейна. После десяти суток в больнице девочка умерла. Позднее стало известно о ЧП, случившемся с 19-летней туристкой из Москвы, которая захлебнулась в бассейне в Турции. Девушку доставили в Россию, после чего она получала помощь в одной из столичных клиник. 2 сентября студентка скончалась.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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