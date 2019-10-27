|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россиянка Мария Ласицкене признана легкоатлеткой года в Европе
27.10.2019 15:43
Фото: sportbox.ru
Престижную премию "Золотая дорожка" отечественной спортсменке Марии Ласицкене вручили в Таллине, где проходила торжественная церемония награждения.
Выступая в эстонской столице, россиянка отметила, что для нее огромная честь получить этот титул.
Российскую спортсменку Марию Ласицкене по итогам этого года признали лучшей легкоатлеткой Европы. Как сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации, награждение состоялось в столице Эстонии.
По словам прыгуньи в высоту, стать лауреатом этой престижной спортивной премии и получить такой титул для нее огромная честь. Награда досталась 26-летней Ласицкене после ее блестящего выступления в Дохе. Лидировав на мировом чемпионате, она смогла стать первой в истории обладательницей титула трехкратной чемпионки мира в своем виде спорта.
На премию Европейской легкоатлетической ассоциации, кроме российской прыгуньи, в этом году претендовали представляющая ФРГ прыгунья в длину Малайка Михамбо, а также бегуньи Сифан Хассан из Нидерландов и Дина Эшер-Смит из Великобритании.
Напомним, ранее было названо имя лучшего игрока Лиги Европы-2018/19. По итогам голосования им стал 28-летний бельгиец Эден Азар, сумевший обойти экс-одноклубника Оливье Жиру и нынешнего партнера по "Реалу" Луку Йовича.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|