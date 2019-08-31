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Лучшим игроком Лиги Европы-2018/19 назван Эден Азар
31.8.2019 16:58
Фото: livejournal.com
По итогам голосования 28-летнему бельгийцу удалось обойти экс-одноклубника Оливье Жиру и нынешнего партнера по "Реалу" Луку Йовича.
Имя лучшего игрока огласили на торжественной церемонии, которая состоялась в Монако.
Как стало известно, лучшим игроком Лиги Европы УЕФА сезона-2018/2019 был признан полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар. Футболисту вручили приз во время торжественного мероприятия в Монако. Церемония была приурочена к жеребьевке группового этапа Лиги Европы, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ранее бельгийца уже признавали лучшим футболистом финального матча, где "Челси" с его участием разгромил "Арсенал". Игра тогда завершилась со счетом 4:1. Эден Азар был соавтором второго гола "Челси", а потом смог оформить дубль. Вскоре победитель Лиги Европы заключил контракт с "Реалом".
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