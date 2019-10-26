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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в жестоком убийстве родителей
26.10.2019 23:47
Фото: v-moldove.ru
Полиция подмосковного Воскресенска задержала 25-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве собственных родителей.
Как рассказала официальный представитель регионального ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, тела супругов были найдены 25 октября.
Причиной смерти супругов, тела которых нашли в одной из квартир подмосковного Воскресенска, стали множественные колото-резаные ранения. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 25-летнйи сын погибшей пары. Сразу после этого молодой человек был задержан.
По словам Ольги Врадий, сын потерпевших практически сразу начал давать признательные показания. Следственные органы намереваются в ближайшее время ходатайствовать об аресте задержанного.
В ряде открытых источников появились сообщения о том, что житель Подмосковья, задержанный по подозрению в убийстве матери и отца, мог употреблять наркотики. Преступление было совершено после очередной семейной ссоры, отмечается со ссылкой на источники в правоохранительных структурах региона.
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