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В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
25.10.2019 07:29
Фото: 27r.ru
Как сообщают американские СМИ, власти Калифорнии вновь были вынуждены объявить о частичной эвакуации населения в связи с лесными пожарами в округе Лос-Анджелес.
На текущий момент пламя уже охватило площадь около 1,5 тысяч гектаров.
Со ссылкой на экстренные службы местное издание Deadline сообщает о том, что экстренная эвакуация на это раз затронет порядка 50 тысяч человек, дома которых оказались в опасной зоне.
Ранее в Калифорнии из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать около 100 тысяч жителей. 11 октября местные власти объявили о создании нескольких центров для временного размещения населения.
Напомним, в прошлом году из-за масштабных природных пожаров в Калифорнии погибли более восьмидесяти человек. Пламя уничтожило или повредило около четырнадцати тысяч зданий.
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