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В Калифорнии до 58 человек возросло число жертв пожаров
15.11.2018 13:08
Фото: trinixy.ru
До 58 человек увеличилось число жертв лесных пожаров в Калифорнии, передает ТАСС.
Согласно официальным данным, порядка двухсот жителей штата продолжают считаться без вести пропавшими.
Информацию о том, что количество погибших из-за природного пожара увеличилось до пятидесяти шести человек, подтвердил шериф американского округа Бьютт на севере Калифорнии Кори Хонеа. В других районах штата погибли еще два человека. По словам Хонеа, выступившего на пресс-конференции, сотрудники экстренных служб нашли останки еще восьми жителей города Парадайс. Все они находились в своих домах.
На сегодняшний день общая площадь пожара "Кэмп", бушующего на территории округа Бьютт, превышает 546 кв. км. Пламенем разрушены свыше семи с половиной тысяч зданий, преимущественно, жилых.
Ранее агентство Associated Press сообщило о случаях мародерства, зафиксированных в районах, наиболее пострадавших от лесных пожаров. Полицейские уже задержали шесть человек, которые подозреваются в причастности к такого рода преступлениям.
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