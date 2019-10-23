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После скандала с коллектором Сбербанк расторгнет контракт с Национальной службой взыскания
17:18
Фото: kompromat.wiki
Руководство Сбербанка намерено расторгнуть контракт с коллекторским агентством Национальная служба взыскания. Как информирует пресс-служба кредитно-финансовой организации, в банке также будет проведен аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков.
Речь идет о сведениях, которые могут использовать в своей работе коллекторские агентства, сотрудничающие со Сбербанком.
Ранее появились сведения о коллекторе, который был задержан по подозрению в хищении данных клиентов Сбербанка. Как сообщила сегодня газета "Коммерсантъ", произошла крупная утечка, в результате которой в распоряжении злоумышленников оказались, в частности, записи телефонных разговоров.
О задержанном известно, что он является жителем Волгограда и работает в Национальной службе взыскания. По данным МВД, коллектор действовал, прикрываясь псевдонимом "Антон 2131". В отношении злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по статье о разглашении сведений, которые представляют собой банковскую тайну.
Напомним, в первых числах октября пресс-служба Сбербанка подтвердила информацию об утечке данных 5000 обладателей кредитных карт.
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