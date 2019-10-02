|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сбербанк подтвердил утечку данных клиентов
09:09
Фото: livejournal.com
Как указано на официальном портале Сбербанка, организация сейчас проводит служебное расследование, связанное с возможной утечкой персональных данных клиентов.
Предполагается, что скомпрометированными могут оказаться учетные записи по кредитным картам по меньшей мере двухсот лиц.
В российских СМИ появились сообщения о том, что информация о личных данных как минимум двухсот клиентов Сбербанка уже могла попасть на черный рынок. При этом продавцы утверждают, что в их распоряжении на сегодняшний день уже имеются данные о шестидесяти миллионах кредитных карт, действующих и уже закрытых. В качестве подтверждения этого они предлагают потенциальным клиентам для ознакомления часть сведений - фрагмент базы, в котором можно увидеть сведения о двухстах клиентах Сбербанка.
Судя по опубликованной продавцами таблице, у них действительно есть детальные персональные данные и подробные финансовые сведения, включая операции. Предположительно, утечка, которую эксперты уже назвали наиболее масштабной в отечественном банковском секторе, могла случиться в конце лета.
По официальным данным, в настоящее время у банка выпущено порядка 18 миллионов активных карт.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|