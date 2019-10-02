Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сбербанк подтвердил утечку данных клиентов

09:09

Фото: livejournal.com



Как указано на официальном портале Сбербанка, организация сейчас проводит служебное расследование, связанное с возможной утечкой персональных данных клиентов.



Предполагается, что скомпрометированными могут оказаться учетные записи по кредитным картам по меньшей мере двухсот лиц.



В российских СМИ появились сообщения о том, что информация о личных данных как минимум двухсот клиентов Сбербанка уже могла попасть на черный рынок. При этом продавцы утверждают, что в их распоряжении на сегодняшний день уже имеются данные о шестидесяти миллионах кредитных карт, действующих и уже закрытых. В качестве подтверждения этого они предлагают потенциальным клиентам для ознакомления часть сведений - фрагмент базы, в котором можно увидеть сведения о двухстах клиентах Сбербанка.



Судя по опубликованной продавцами таблице, у них действительно есть детальные персональные данные и подробные финансовые сведения, включая операции. Предположительно, утечка, которую эксперты уже назвали наиболее масштабной в отечественном банковском секторе, могла случиться в конце лета.



По официальным данным, в настоящее время у банка выпущено порядка 18 миллионов активных карт.



Автор: Злата Богатова

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