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В Великобритании найден грузовик с останками 39 человек
12:47
Фото: surfingbird.ru
Водителя грузовика, в прицепе которого были найдены десятки трупов, задержала полиция. Мужчина подозревается в убийстве, пишут британские СМИ.
По предварительным данным, машина несколько дней назад прибыла в королевство из Болгарии.
ЧП случилось в промышленной зоне британского города Грейс в графстве Эссекс, где был найден прицеп с останками десятков людей. Сигнал в правоохранительные органы поступил от службы скорой помощи, врачи которой констатировали смерть находившихся в машине 39 человек.
Полиция графства сообщает, что в числе жертв - подросток. Сведений о том, что стало причиной их гибели, из официальных источников пока не поступало, назначены экспертизы.
По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина из Северной Ирландии, управлявший грузовиком, который прибыл в Великобританию 19 октября из Болгарии.
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