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В Каталонии пятые сутки не утихают беспорядки
19.10.2019 15:03
Фото: streamforce.io
Как пишут испанские СМИ, на фоне продолжающихся протестных акций глава Каталонии и мэр Барселоны хранят молчание.
В прессе отмечается, что власти региона не реагируют на "тяжелые случаи насилия, происходившие в Барселоне с вечера пятницы до утра субботы".
Как отмечает испанское издание El Pais, события последних дней пока не получили никакого отклика от председателя Женералитета или мэра Барселоны. В публикации подчеркивается, что глава правительства Ким Торра, как и мэр Ада Колау, не выступали с какими-либо публичными обращениями, заявив о необходимости проанализировать сложившуюся ситуацию.
По последним данным, не утихающие пятые сутки беспорядки уже до крайности ожесточили как сепаратистов, так и местную полицию. Тысячи манифестантов, вновь вышедшие на улицы, заявляли о том, что принимают участие в "мирной" акции и требовали освободить лидеров движения, которых ранее приговорили к суровому наказанию.
Вместе с тем, полиции ожесточено противостоят радикалы, провоцирующие стычки с силовиками около штаб-квартиры правоохранительных органов. В результате полицейские вынуждены использовать спецсредства, в частности, дымовые шашки и резиновые пули.
В течение пятой ночи волнений, обернувшейся новыми стычками с силовиками, в общей сложности было задержано более пятидесяти манифестантов. Помощь медиков потребовалась почти двум сотням пострадавших.
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