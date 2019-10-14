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В Испании вынесли приговор лидерам движения за отделение Каталонии
14.10.2019 22:51
Фото: ensonhaber.com
Верховный суд Испании рассмотрел дело девяти лидеров движения за отделение Каталонии.
Как передают зарубежные СМИ, обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок от девяти до тринадцати лет. Отбывать наказание им предстоит в тюрьме.
Речь идет об участниках референдума о независимости Каталонии, который состоялся в 2017 году. Кроме того, трех человек суд признал виновными в неповиновении властям, они отделались условным наказанием.
В ходе расследования и слушаний ни один из двенадцати фигурантов этого громкого дела не признал себя виновным, отмечают испанские СМИ.
Наиболее суровое наказание получил Ориол Жункерас, который в прошлом занимал пост замглавы правительства Каталонии. Гособвинение требовало 25 лет заключения, но в итоге его приговорили к тринадцати годам лишения свободы.
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон ранее выехал за пределы Испании и продолжает скрываться за рубежом.
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