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Глава Каталонии выступил с предложением провести еще один референдум о независимости
18.10.2019 21:53
Фото: mallorcadiario.com
Председатель Женералитета Каталонии Ким Торра, выступая в региональном парламенте, призвал к акции гражданского неповиновения.
Как сообщает El Mundo, каталонский деятель потребовал сдержанности от силовых структур.
Кроме того, Ким Торра настаивает на том, чтобы испанские власти гарантировали продолжения процесса установления независимости. В противном случае, пригрозил председатель Женералитета, в Барселоне могут принять решение о проведении нового референдума.
Пригрозив Мадриду новым голосованием по вопросу об отделении от Испании, Торра обратился к депутатам с призывом принять законы, подкрепляющие право региона на самоопределение и независимость.
За день до этого Конституционный суд вынес решение, запрещающее Торре выступать с призывами к сепаратизму. Прокомментировав этот вердикт, глава правительства подчеркнул, что никакие суды не смогут помешать ему продолжать продвигать инициативы, связанные с правами на самоопределение каталонцев.
Несколько дней назад Верховный суд Испании приговорил лидеров движения за отделение Каталонии к наказанию в виде лишения свободы на срок от девяти до тринадцати лет. В тюрьму отправились участники состоявшегося в 2017 году референдума о независимости Каталонии. Кроме того, трех человек суд признал виновными в неповиновении властям, они отделались условным наказанием. В ходе расследования и слушаний ни один из двенадцати фигурантов этого громкого дела не признал себя виновным.
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