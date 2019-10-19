Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае из-за жалобы дочери Брюса Ли запретили новый фильм Тарантино

19.10.2019 09:56

Фото: vk.com



После того, как дочь Брюса Ли подала жалобу в контролирующие органы, запланированная на 25 октября премьера нового фильма "Однажды в... Голливуде" известного американского режиссера Квентина Тарантино была отменена, передает Variety.



Как стало известно, дочери Брюса Ли не понравилось, как ее отца решили изобразить в картине. Во время одной из сцен, вошедших в фильм "Однажды в... Голливуде" Брюс Ли представлен в комичном свете. Кроме того, его довольно легко побеждает в драке главный герой в исполнении Бреда Питта. В результате дочь звезды направила жалобу в Государственную администрацию по вопросам кинематографа.



Предполагается, что фильм выпустят в прокат лишь при условии удаления спорных моментов. Как отреагировал Квентин Тарантино на предложение вырезать из фильма некоторые сцены, пока остается неизвестным.



В прошлом для проката в Китае уже приходилось готовить урезанный вариант другой ленты Тарантино - "Джанго освобожденный". Власти страны соглашались выпустить картину только после удаления некоторых насилия.



Мировая премьера этой ленты прошла 22 июля в Лос-Анджелесе. В России фильм практически сразу после выхода на экраны стал рекордсменом по кассовым сборам.



Автор: Злата Богатова

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