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Жителя Орска задержали по подозрению в убийстве матери
15.10.2019 18:04
Фото: newstracker.ru
Сигнал о фрагментах тела 62-летней женщины, которые были найдены в мусорном контейнере, поступил в полицию накануне, 14 октября.
Правоохранительные органы Орска (Оренбургская область) установили личность подозреваемого в убийстве - им оказался сын погибшей местной жительницы.
36-летний мужчина практически сразу после задержания начал давать признательные показания. По его словам, убийство он совершил из-за бытовых конфликтов. Расправившись с матерью, он расчленил ее труп. Фрагменты тела он вынес в большой сумке в мусорный контейнер.
Как указано на официальном сайте регионального СУ СКР, туловище и конечности без стоп и кистей женщины были найдены утром минувшего понедельника, 14 октября, в одном из мусорных контейнеров по улице Краматорской. Голова погибшей находилась в холодильнике в квартире, где она проживала с сыном.
В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для задержанного.
На прошлой неделе назад в центре Читы выбросили из окна многоэтажки расчлененное тело молодой женщины. По подозрению в зверском убийстве 19-летней воспитанницы детдома позже был задержан мужчина 1981 г.р., арендовавший квартиру в доме, где произошло ЧП.
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