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Женская сеть myJulia.ru
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В Чите выбросили из окна многоэтажки расчлененное тело женщины
11:23
Фото: newstracker.ru
Сигнал в полицию поступил от жителей дома, которые стали невольными очевидцами того, как из окна арендованной квартиры были выброшены фрагменты женского тела.
По данным ряда местных СМИ, погибшей девушке было лишь девятнадцать лет.
По подозрению в убийстве полицейские уже задержали мужчину 1981 г.р., который проживал в доме, где произошло ЧП. Уточняется, что он арендовал квартиру. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".
В региональной прессе уточняется, что фрагменты женского тела были обнаружены во дворе одного из домов в минувшую субботу, 6 октября. Сигнал в экстренные службы поступил примерно в 16 часов.
Позже появились сведения о том, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, отказывается признаваться в содеянном. Отмечается также, что погибшая девушка в прошлом работала в стриптиз-клубе. Какие отношения ее связывали с 38-летним задержанным, пока остается неизвестным.
Ранее в Подмосковье убили студентку МГТУ имени Баумана. Полиция уже задержала подозреваемого, который признался, что убил 17-летнюю девушку во время ссоры. По версии следствия, к преступлению причастен бывший муж старшей сестры студентки.
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