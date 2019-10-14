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Пропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитой
11:22
Фото: kp.ru
Как пишет интернет-газета Znak, полиция задержала несколько человек по подозрению в причастности к исчезновению 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
В ходе допросов они указали место, где находятся останки девушки.
В Орджоникидзевском районе уральской столицы найдены останки пропавшей 10 октября молодой женщины. Информация поступила от волонтеров, которые участвовали в поисках матери-одиночки. Позднее сведения подтвердил источник в силовых структурах региона, сообщает Znak.com.
Отмечается, что трое подозреваемых были задержаны в Челябинске, операцию по их поимке проводили оперативные сотрудники управления угрозыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. По неподтвержденным пока данным, к преступлению могут оказаться причастны двое цыган и уроженец Таджикистана. В ходе первых же допросов они уже начали давать признательные показания и сообщили, где спрятали тело.
Ранее сообщалось о следах крови, которые эксперты обнаружили в автомобиле, найденном у перекупщика в Челябинске. Как пояснил полицейским мужчина, машину он приобрел у цыган, вместе с которыми к нему приезжала девушка, визуально похожая на пропавшую Ксению Каторгину. Последующий просмотр камер видеонаблюдения дал понять, что эта женщина лишь отдаленно напоминала владелицу иномарки. Кроме того, в автомобиле, вместе с технической документацией, был найден паспорт Каторгиной.
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