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Житель Забайкалья зарезал супругу на глазах детей
14.10.2019 23:42
Фото: kpcdn.net
Полиция Читы задержала 46-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственной жены, передают российские СМИ.
Со ссылкой на представителей СУ СКР по Забайкальскому краю сообщается, что ЧП случилось сегодня утром.
В социальных сетях распространился видеоматериал, на кадрах которого запечатлено тело женщины с явными признаками смерти насильственного характера. Рядом находятся двое детей и мужчина.
Судя по записи, ЧП случилось около подъезда, из которого только что вышла семья - родители и двое детей, девочка школьного возраста и ее младший брат. Во время конфликта с женой муж достал нож и нанес ей ранение шеи. Как поясняет автор видео, от полученной травмы женщина скончалась на месте.
По данным правоохранительных органов региона, подозреваемый с места происшествия скрылся, но был задержан спустя несколько часов.
Около недели назад в центре Читы выбросили из окна многоэтажки расчлененное тело молодой женщины. По подозрению в зверском убийстве 19-летней воспитанницы детдома позже был задержан мужчина 1981 г.р., арендовавший квартиру в доме, где произошло ЧП.
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