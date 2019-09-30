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Женская сеть myJulia.ru
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Комментарий на портале YouTube впервые собрал миллион лайков
21:40
Фото: marketingaffiliategems.com
Миллион раз пользователи одобрили комментарий американского музыканта Сета Эвермана.
В результате слова, оставленные популярным в Соединенных Штатах исполнителем, смогли установить рекорд в Сети.
В видео сервисе YouTube комментарий впервые смог набрать более миллиона "лайков". Как сообщает агентство ИА REGNUM, множество пользователей отреагировали на реплику, которую американский музыкант оставил под клипом известной певицы Билли Айлиш "Плохой парень".
Стоит отметить, что само видео набрало на сегодняшний день свыше 500 миллионов просмотров.
В минувшем апреле Эверман оставил под клипом комментарий: "Я лысый парень". Спустя примерно полгода его слова установили рекорд, став наиболее популярной репликой на портале YouTube.
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