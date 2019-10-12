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Бэнкси закрывает так и не открывший двери магазин в Лондоне


12.10.2019 15:24
Бэнкси закрывает так и не открывший двери магазин в ЛондонеФото: vk.com

Британский уличный художник Бэнкси выразил намерение закрыть свой магазин, который находится в лондонском Кройдоне и ни разу и не открывал двери для покупателей.

Предполагается, что "Gross Domestic Product" ("Валовой внутренний продукт"), который художник анонсировал 1 октября, прекратит существование уже в эти выходные.

Ранее на странице в инстаграме Бэнкси появились фото, рассказывающие о его новом проекте в Лондоне. В частности, там можно было увидеть объявление, приклеенное на скотч к стене, о производителе открыток, который пытался присвоить себе имя художника. Бэнкси в результате решил запустить собственную линейку товаров, закрепив право на знаменитый псевдоним.

Анонсировав открытие магазина, Бэнкси указывал, что посетители в магазин попасть не смогут. Все представленные в нем товары будут доступны для приобретения в интернет-магазине.

Напомним, на прошлой неделе картина Бэнкси Devolved Parliament ушла с молотка за рекордные 12 млн долларов. Произведение искусства, выставленное на торги в Лондоне, высмеивало британский парламент.

Автор: Злата Богатова

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