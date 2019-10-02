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В Лондоне за рекордные $12 млн ушла с молотка картина Бэнкси
09:10
Фото: ua.today
Картина уличного художника Бэнкси, высмеивающая британский парламент, была продана на торгах в Лондоне за двенадцать миллионов долларов, передает ТАСС.
Стоимость работы Devolved Parliament в пять раз превысила предварительные оценки специалистов и стала рекордно высокой для произведений Бэнкси.
Кто приобрел полотно внушительных размеров (4 на 2,5 м), на котором изображено заседание Палаты общин британского парламента с участием шимпанзе и орангутанов, организаторы аукциона не разглашают.
Напомним, около года назад большой резонанс вызвало самоуничтожение работы Бэнкси. Проданная на аукционе Sotheby's картина "Девочка с шаром" начала измельчаться сразу после того, как был определен покупатель. Как оказалось, художник вмонтировал в нижнюю часть рамы шредер.
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