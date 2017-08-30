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В Мордовии несколько заключенных нанесли себе порезы
10:25
Фото: vk.com
По факту инцидента, случившегося в мордовском СИЗО, уже проводят проверку правоохранительные органы, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на республиканское УФСИН уточняется, что медицинская помощь потребовалась восьми арестантам.
По данным УФСИН, повреждения, которые нанесли себе заключенные, не представляют угрозы жизни и здоровью. Отмечается, что все арестанты являются фигурантами одного уголовного дела. В демонстративно-шантажной форме они нанесли себе порезы, пытаясь воздействовать на ведение судебного процесса.
Кроме того, действия заключенных были направлены на послабление режима отбывания наказания, пояснили представители ведомства.
В официальном комментарии уточняется, что в минувшую пятницу, 11 октября, в СИЗО-1 приезжал представитель региональной прокуратуры. Каких-либо жалоб на применение насильственных методов сотрудниками учреждения от арестантов не поступало. Не было зафиксировано и заявлений о намерении начать голодовку.
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